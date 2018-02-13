После пощечины в Сирии "ихтамнеты" не пойдут на обострение в Украине – Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука считает, что на протяжении всего 2018 года в зоне военного конфликта на востоке Украины будет продолжаться положение "ни мира, ни войны".

Украинской стороне важно предпринять меры, чтобы экономически и дипломатически пошатнуть прочность России. Об этом Тука заявил в интервью ресурсу Главком.

Чиновник убежден, что риски получить обострение на Донбассе не стоит сбрасывать со счетов.

"Учитывая то, что "ихтамнеты" получили пощечину в Сирии на прошлой неделе, я думаю, РФ будет действовать осторожнее и такого обострения не будет", - сказал Тука.

Напомним, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" сообщал, что в Сирии российские наемники из ЧВК "Вагнер" понесли значительные потери, однако руководство РФ это скрывает.

Позже генерал повстанцев рассказал о деталях разгрома путинских наемников в Сирии.

Российские исследователи назвали имена пяти граждан РФ, погибших 7 февраля в результате авиаудара по проправительственным силам в Сирии.