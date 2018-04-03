"Дети не знают вкус банана и шоколада". Сирийский медик рассказал о жуткой жизни в Восточной Гуте

Местный житель уверяет, что мирный быт сирийцев в одночасье был превращен в ад.

Дети Восточной Гуты с рождения знают все тяготы войны Reuters

Один из горожан сирийского города Восточная Гута поделился воспоминаниями о светлом прошлом мирной Сирии и о ужасающем военном настоящем.

"Семь лет назад я бы не поверил, что когда-нибудь люди будут умирать от голода в Гуте, сирийском зеленом поясе, который постоянно наслаждается солнцем и в котором самая плодородная почва в регионе", - написал анонимный автор в колонке для The Telegraph.

По словам сирийца, с началом войны он бросил семейный бизнес и подался в медики, чтобы быть полезным своему городу и стране.

"Именно в палате скорой помощи я впервые стал свидетелем стоимости этой войны. Я видел влияние каждого типа оружия на организм человека, от пуль и бомб до химических атак", - вспоминает он.

Мужчина рассказывает, как через его руки прошли сотни истекающих кровью сирийцев. Как детям, которые не видели еще ничего хорошего в жизни и не умеют выговаривать имена своих близких, приходилось ампутировать руки и ноги. Это горе сириец называет "безграничным".

"Я видел таких детей каждый день. Я помню их всех, и я знаю их имена", - с болью сознается он.

Медик убежден, что война лишила сирийских малышей детства. Они остаются сиротами, учатся в подвалах, голодают и подчас вынуждены в мусоре добывать еду для своей семьи.

"В редких случаях, когда свежие фрукты и печенье попадали на рынки, это было не удовольствием, а болезненным напоминанием обо всем, что мы потеряли. Наши дети, которые ничего не знали, кроме жизни в осаде, не знали, как почистить банан или какой вкус у шоколада", - пишет он.

Сириец утверждает, что единственное, что спасает жителей Восточной Гуты в безысходности войны – надежда. О ней они заботятся, как когда-то о своих оливковых деревьях.

Напомним, во время заседания Совета ООН по правам человека в Женеве верховный комиссар ООН Зейд Раад аль-Хусейн завил, что бомбардировки и обстрелы гражданских в Восточной Гуте и других районах Сирии могут иметь признаки военных преступлений. Он подчеркнул, что однажды виновные в этих преступлениях будут идентифицированы и привлечены к ответственности.