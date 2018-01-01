Свое мнение Ян Пекло высказал в рамках 11-го Международного форума по безопасности в Киеве.

Ян Пекло 2000.ua , как и нынешняя Сирия.

Соответствующее заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Ян Пекло – в рамках 11-го Международного форума по безопасности в Киеве в четверг, 12 апреля.

"Нам нужно единство, надо говорить о единстве. Нам нужно многое сделать, и, к сожалению, это не просто из-за российского военного вмешательства, которое дестабилизирует ЕС, дестабилизирует континент, и сейчас мы можем увидеть проблемы большего формата в Сирии", – сказал дипломат.

Кроме того, Пекло с видимым сожалением констатировал тот факт, что "сейчас из Сирии приходят очень плохие новости".

"Кажется, что конфронтация становится все жестче, и мы также боимся, что и Донбасс в Восточной Украине может стать целью", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что почему россияне в Сирии воюют в формате наемничества.