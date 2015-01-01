Экс-министр о шантаже Кремля: единственное, чем может угрожать РФ — своим ядерным оружием

Ни один здравомыслящий политик на применение ядерного оружия не пойдет по определению, заявил Огрызко.

РФ может угрожать своим ядерным оружием mir24.net

Единственное, чем может угрожать Россия — своим оружием (в первую очередь — ядерным), и шантажировать Запад возможностью его применения.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в материале на "Новом времени", комментируя доклад Национального совета по разведке США, в котором отмечается, что Россия и КНР будут оспаривать влияние США на мировой арене..

Он подчеркнул, что ни один здравомыслящий политик на применение ядерного оружия не пойдет по определению.

"Впрочем, учитывая панический страх Запада, в частности, Европы, перед угрозой какой-либо войны, Кремль, вероятно, продолжит эту тактику запугивания. Ровно до того момента, пока Запад не ответит: мы не воспринимаем ваши угрозы всерьез, и в случае необходимости будем действовать четко в соответствии с нашими доктринами и планами. Думаю, этим вся история с российским шантажом и закончится" — подчеркнул Огрызко.

Напомним, ранее российский журналист назвал страну, которую сильно боится Россия.