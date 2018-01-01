Эпидемия гриппа в США: жертвами стали более 60 детей

В США за неделю 10 детей скончались от гриппа.

Эпидемия гриппа охватила 48 американских штатов, от которого уже умерли 63 ребенка.

Такие данные озвучили представители пресс-службы федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Decease Control and Prevention, CDC), сообщает ТАСС.

Как уточняется, за неделю с 28 января по 3 февраля текущего года в CDC поступили сообщения о том, что еще 10 детей скончались от гриппа.

Представители CDC отмечают, что в течение данного периода каждое 13-е обращение к врачам по всей стране было связано с симптомами гриппа. Эпидемию отмечают во всех штатах, кроме Гавайев и Орегона. Количество госпитализированных растет и уже превысило показатели 2014-2015 годов.

Число госпитализаций достигло 59,9 на каждые 100 тыс. человек, среди пожилых людей в возрасте от 65 лет — 263,3 на 100 тыс. человек".

В осенне-зимний сезон 2014-2015 годов к врачам обратились с симптомами гриппа 34 миллиона человек, 710 тысячи из обратившихся госпитализировали, 56 тысяч скончались.

По прогнозам CDC, к концу нынешнего зимнего сезона заболевания, связанные с гриппом, унесут жизни свыше 50 тысяч человек.

Врачи США настоятельно рекомендуют делать прививки всем, начиная с 6-месячного возраста. Как отмечают эксперты CDC, в первую очередь вакцинация необходима детям и пожилым людям, находящимся в особой группе риска.

Ранее ведущий эпидемиолог Алла Мироненко отмечала, что украинцев будут атаковать сразу несколько штаммов гриппа.