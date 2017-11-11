К нам идет Мичиган. Украинцев будут атаковать сразу несколько штаммов гриппа

В этом сезоне эпидемиологи не ожидают моноэпидемии, рассказала в интервью Главреду ведущий научный сотрудник Национального исследовательского института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. Громашевского Алла Мироненко.

"Мы ждем эпидемию, которая будет вызвана разными возбудителями. Хотя, как правило, доминирует какой-то один штамм", - отметила она.

По словам Мироненко, точно в Украине будет циркулировать штамм H1N1 "Мичиган", который отличается от "Калифорнии", которую мы знаем уже давно, начиная с 2009 года. "Мичиган" относится к другой генетической группе. В вирусе произошли генетические изменения, хотя он тоже является вирусом H1N1, но другой группы.

"Он опасен для людей, страдающих диабетом, ожирением, бронхиальной астмой, то есть людей с хроническими болезнями, а также беременных. Кроме того, в этом случае в группе риска оказываются люди наиболее активного возраста. Что касается детей, то дети как всегда болеют чаще. Но проблемы в виде быстрых пневмоний и летальных случаев возникают именно в группе от 18 до 55 лет", - рассказала эпимедиолог.

Потому Мироненко советует тем, кто имеет перечисленные факторы риска, привиться.

Эпимедиолог добавила, что "Гонконг", который в Украине превалировал и практически был доминирующим в предыдущем сезоне, тоже будет циркулировать в нашей стране, но его роль уже не будет ведущей.

Кроме этого, есть еще два вируса гриппа В. "Один из них вошел в состав трехвалентных вакцин (В "Брисбен"), который вызвал вторую половину подъема заболеваемости в прошлом сезоне. Подъем не был очень интенсивным, но циркуляция продолжалась фактически до июня", - заявила Мироненко.

"Даже в июне наблюдались последние случаи заболеваний, например, среди студентов, которые живут в общежитии. Знаю, что в инфекционные отделения поступали молодые люди с пневмонией, у которых лабораторно подтверждался вирус гриппа В Викторианской эволюционной линии. Он тоже может принять участие, как и другой вирус другой генетической ветки — Ямагатской линии — В/"Пхукет". Он у нас был в минимальном количестве в предыдущем сезоне, буквально единичные случаи были лабораторно подтверждены", - резюмировала она.