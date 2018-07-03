Facebook увидел в Декларации о независимости США "язык ненависти"

Крупнейшая социальная сеть увидела в тексте основного документы Соединенных Штатов "язык вражды и ненависти", что строго запрещено правилами.
Об этом сообщает портал Reason.
Отрывок из декларации опубликовала на своей странице в Facebook небольшая общественная газета округа Либерти в штате Техас. С 24 июня издание The Vindicator ежедневно публиковало отрывки из декларации. Идея заключалась в том, чтобы поощрить историческую грамотность своих читателей. Первые девять постов опубликовались без проблем, но десятый так и не появился на странице издания в Facebook, после чего редакция The Vindicator получила сообщение от соцсети о том, что публикация "противоречит нашим стандартам в части языка ненависти".
В неопубликованной заметке содержались пункты 27-31 Декларации независимости США, в которых колонисты подробно рассказывают обо всех непримиримых различиях, которые у них были с британским королем Георгом III.
Точно неизвестно, что именно не понравилось Facebook, но редактор издания Кейси Стинетт предполагает, что это параграф 31, в котором короля жестко критикуют за разжигание "внутренних восстаний среди нас и за то, что он пытался привлечь жителей наших границ, беспощадных индейских дикарей".
Удаление сообщения произошло автоматически, и Стиннетт отправила отзыв в Facebook, надеясь пообщаться с тем, кто "может освободить Декларацию независимости от ограничений вражды и ненависти". The Vindicator приостановил публикацию следующих отрывков, опасаясь, что это может привести к уничтожению страницы издания на Facebook.
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Напомним, в апреле Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на интересующие сенаторов вопросы после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей соцсети.
Предполагается, что специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica собирала личные данные пользователей для манипуляции общественным мнением. Предположительно, информация могла быть использована в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и Брексита. Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов.
Также сообщалось, что Facebook на протяжении 10 лет передавал данные пользователей как минимум 60 производителям смартфонов. По информации NYT, соцсеть предоставила производителям гаджетов доступ к данным пользователей без их четкого согласия и делала это даже после того, как представители Facebook пообещали больше этого не делать.
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