Газовый конфликт Украины с Россией: В Еврокомиссии завели речь о переговорах

Позицию евробюрократов озвучил вице-президент ЕК по вопросам энергетического союза Марош Шефчович.

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В Брюсселе представители Европейской Комиссии готовы принимать участие и выступать посредником в процессе урегулирования газовой ситуации между Украиной и РФ.

Позицию евробюрократов озвучил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович, сообщает портал "Европейская правда".

По его словам, в течение нескольких суток вице-президент Шефчович провел беседы и с украинской, и с российской стороной.

"Беседы были сосредоточены по поводу озабоченности Украины относительно уровня давления при поставках газа из России для транзита в Европейский Союз, а также по поводу недавнего решения Стокгольмского арбитражного трибунала", - сказал Шефчович.

Напомним, ранее стало известно о том, что в некоторых регионах Украины отказались "прикрутить" газ.