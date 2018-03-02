Стало известно, в каких регионах Украины отказались "прикрутить газ" в школах

В Закарпатской области все учебные заведения будут работать в обычном режиме за исключением закрытых на карантин, заявил председатель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль.

Закарпатье имеет минимальную зависимость от газа, поэтому прекращать работу объектов образования нет никакой необходимости, пояснили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

"Закарпатская область не будет останавливать работу образовательных учреждений из-за недостатка газа в связи с невыполнением "Газпромом" своих обязательств, — заявил Москаль. — Наша область потребляет наименьше газа в Украине, а часть Закарпатья вообще негазифицирована".

Кроме того, Москаль отметил, что потребителями почти 85% газа, который используется в области, является население. "Бюджетные учреждения и организации (в том числе образовательные объекты) потребляют всего-на-всего 5,3% газа", — сообщил он.

Также председатель ОГА напомнил, что централизованного теплоснабжения (типа теплокоммунэнерго) на Закарпатье "нет давным-давно, и в этом смысле наша область является примером для всей Украины".

По его словам, за последние годы "мы перевили кучу социальных объектов на альтернативные виды отопления (прежде всего, дрова), поскольку знали, что Россия в любой момент может прикрутить газовый вентиль, как делала это уже неоднократно".

Москаль добавил, что на Закарпатье никакого прекращения работы образовательных учреждений в связи с нехваткой газа не будет за исключением тех районов, где решением комиссий введен карантин из-за респираторных острых вирусных инфекций. На сегодня карантин введен в Ужгороде и Ужгородском районе, в Берегово и Береговском районе, а также в Свалявском районе.

В свою очередь, власти Львова сообщили, что также не будут закрывать учебные заведения в связи с уменьшением потребления газа. "Львовские школы и детсады не будут закрывать из-за газового кризиса", — сообщила пресс-служба Львовского горсовета. Там отметили, что подачу тепла в учебные заведения переведут в экономный режим. При этом в помещениях будет обеспечена температура необходимая для комфортного учебного процесса.

"Приостанавливать обучение в школах и садиках Львова не будут. По состоянию на сегодня отопление подается всем потребителям теплоснабжающих предприятий: население, школы, садики, больницы, поликлиники. На выходные дни в учебных заведениях будет поддерживаться минимальная температура, которая позволяет работать системе теплоснабжения и избежать замерзания трубопроводов", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Николаевской области также отказалась закрывать школы для экономии газа. "В Николаевской области не будут останавливать работу школ и высших учебных заведений на период с 2 по 7 марта ради сокращения потребления газа", — написал в Facebook председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

По словам Савченко, сейчас в области более 50% учебных заведений находятся на альтернативном отоплении, соответственно образовательная сфера в значительной степени не повлияет на общий объем потребления газа в области.

Савченко добавил, что ОГА договорилась с промышленной сферой и она сократит свое потребление газа на рекомендованную долю — 10%.

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в Украине могут сократить температуру в помещениях для того, чтобы избежать кризисной ситуации в энергетике и не дать президенту России Владимиру Путину реализовать свой план "газового шантажа".