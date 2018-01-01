Глава правящей польской партии обвинил "врагов Польши" в разжигании антисемитизма

Ярослав Качиньский назвал антисемитизм "тяжелой болезнью души и разума".
С таким заявлением он выступил перед сторонниками ПиС, сообщает "DW".
"Сегодня враги Польши - можно даже сказать дьявол - испытывают очень плохую рецептуру, тяжелую болезнь души и разума, этой болезнью является антисемитизм", - сказал политик.
При этом Качиньский подчеркнул, что "мы должны ему антисемитизму противостоять самым решительным образом".
По словам политика, это вовсе не означает, что "мы должны признавать их правоту - евреев или поляков, которые оскорбляли Польшу".
Напомним, ранее президент Польши и член "ПиС" Анджей Дуда решил подписать скандальный "Закон об Институте национальной памяти", который ранее приняли члены польского Сейма и Сената.