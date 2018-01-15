Антиукраинская Польша. Топ-10 скандальных заявлений и инициатив поляков в отношении Украины

В 2017-м году ряд польских политиков и чиновников сделали скандальные заявления в адрес Украины, также были предложены инициативы и совершены действия, которые наталкивают на мысль, что Польша обнаглела.

Все чаще новости из Польши приобретают отчетливо антиукраинский характер. Речь не о провокациях, гибридной войне или бытовом антиукраинизме, как происходило с листовками с призывами "уничтожать бандеровцев", которыми обклеивали афиши Кракова, провокационными антиукраинскими надписями на стенах, нападениями на украинских заробитчан, картами с "польскими Львовом" в аэропорту Варшавы и детских атласах, или в случае вандализма и порчи имущества, как произошло с почетным конкульством Украины в Жешуве.

Самое тревожное для Киева в настоящий момент - критический взгляд на Украину со стороны прежде всего польских властей, и недавнее обновление кабинета министров Польши в этом едва ли поможет.

"Главред" предлагает Вашему вниманию список главных событий и высказываний, которые вызвали наибольший резонанс в обществе обеих стран:

"В Европу — без Бандеры"

В начале февраля основатель и председатель польской правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что пока в Украине будут чествовать в качестве национального героя Степана Бандеру, страна "в Европу не войдет".

"Это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел", – заявил Качиньский.

С аналогичным заявлением неоднократно выступал и теперь уже экс-глава МИД Витольд Ващиковский:

"Экономическое сотрудничество, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, – исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой вы в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. мы твердо будем требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве", - заявил он в одном из последних больших интервью на посту министра.

Недружественная обновка паспорта

В августе министерство внутренних дел и администрация Польши хотели разместить на страницах нового паспорта страны изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище во Львове.

В МИД Украины рассматривали такие намерения "как недружественный шаг", который негативно влияет на развитие стратегического украинского-польского партнерства" и утверждали, что "оценка исторических событий — дело историков".

Недипломатичный поступок

В первых числах ноября во время визита во Львове уже бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Ему не понравилось, что директор музея считает, что в 1918 году Польша оккупировала Западную Украину.

"Присвоение" Львова

В начале ноября вице-консул Генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур заявил, что Львов является польским городом. Позже дипломат открестился от скандального заявления и утверждал, что его слова были искажены.

Зато никто не открещивался от другого недипломатичного заявления, прозвучавшего от руководителя политического кабинета польского МИД Яна Парис, сказавшего, что Украине необходима Польша, а вот Польша без Украины и сама прекрасно справится со всеми своими делами.

"Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но это неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши", - сказал Парис.

Бан историка и чиновника

СМИ писали, что в ноябре Польша запретила въезд в страну главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, а позже туда не пустили ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

Геополитические симпатии

В конце ноября глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерски говорил, что в случае ситуации, когда Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, другие столицы вместо Киева могут выбрать Москву.

Исторические упреки

В первых числах декабря польский президент принял отставку главы правительства Беаты Шидло и ее кабинета, а также назначил вице-премьера и министра развития и финансов Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра.

В первый же день работы на новой должности чиновник сказал, что стране отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события, как "геноцид на Волыни", забывать нельзя.

Вообще, тема истории, когда речь идет об Украине, у польских политиков и дипломатов, поднимается регулярно и явно чаще, чем тема будущего отношений двух стран. Например, в ноябре вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий объявил, что Украина не расплатилась за Катынь:

"Вопросы известны украинской стороне много лет. Они появились не во время текущей каденции Сейма. Это и вопросы применения языка советских времен про польскую оккупацию (западных украинских земель). Это и вопросы церковной собственности римо-католической общины. Это и вопрос бездумной реабилитации или глорификации УПА и расплата за катынское преступление".

Памятник раздора

В Польше был создан 15-метровый памятник жертвам Волынской трагедии — орел с вырезанным внутри крестом, в его центре проткнутый вилами ребенок, еще частью композиции является забор с насаженными на него головами.

Ряд польских экспертов, которые занимаются отношениями между Польшей и Украиной, выразили мнение, что монумент может негативно повлиять на взаимоотношения государств.

Другим памятником, вокруг которого возникла неприятная ситуация стал демонтированный монумент воинам УПА на муниципальном кладбище в Грушовичах, неподалеку от Перемышля. Власти сочли установление памятника в 1994 году незаконным и снесли его, добавив, что против памятника выступал Совет охраны памяти борьбы и мученичества, с которым также установка памятника не обсуждалась.

Труженики-украинцы

Уже в начале января 2018-го Матеуш Моравецкий заявил, что Польша приняла 1,5 млн украинцев, причем серьезную часть из них составляют переселенцы из охваченных войной районов Донбасса. Позже глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что наши соотечественники, работающие в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.

Тем не менее, скандалы с притеснениями и унижениями граждан Украины польскими работодателями происходят регулярно. Последними стал скандал с польской компанией Lindab вокруг украинских заробитчан, которым выдавалась сине-желтая униформа, а также дикая в своем цинизме история о том, как украинка потеряла руку в Польше только потому, что владелец-работодатель не позволил спасателям разрезать аппарат, куда попала рука заробитчанки. Конечность вероятно удалось бы сохранить, если бы спасатели сразу извлекли ее из разрезанного аппарата вместо того, чтобы разбирать ее час.

Ранее сообщалось, что Анджей Дуда по представлению Матеуша Моравецкого назначил новых членов Совета министров Польши, в частности, главой МИДа вместо Витольда Ващиковского стал политолог Яцек Чапутанович.