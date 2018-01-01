"И не друг, и не враг". Трамп рассказал, кем для него является Путин

Американский журналист задал каверзный вопросы президенту США перед его поездкой на саммит НАТО в Европу.

Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что президент РФ Владимир Путин является его личным соперником.

Соответствующее сообщение во вторник, 10 июля, опубликовали представители авторитетного западного новостного агентства Reuters.

Свое отношение к президенту России Дональд Трамп сформулировал, отвечая на вопрос журналиста. Тот, перед тем как глава Белого дома отправится на европейский материк на саммит НАТО, спросил: "Является ли президент России Вашим врагом или другом?". Трамп ответил: "Не могу сейчас сказать, он — соперник".

Напомним, ранее в Белом Доме рассказали, о чем президент США планирует говорить на встрече с Путиным после саммита НАТО.

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