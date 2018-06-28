В Белом доме раскрыли, о чем поговорят Трамп и Путин

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки.

Лидеры государств поговорят об отношениях между Штатами и Россией, говорится на сайте Белого дома.

По его данным, президенты также обсудят ряд вопросов, касающихся национальной безопасности.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".