"И не друг, и не враг". Трамп рассказал, кем для него является Путин

Американский журналист задал каверзный вопросы президенту США перед его поездкой на саммит НАТО в Европу.
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что президент РФ Владимир Путин является его личным соперником.
Соответствующее сообщение во вторник, 10 июля, опубликовали представители авторитетного западного новостного агентства Reuters.
Свое отношение к президенту России Дональд Трамп сформулировал, отвечая на вопрос журналиста. Тот, перед тем как глава Белого дома отправится на европейский материк на саммит НАТО, спросил: "Является ли президент России Вашим врагом или другом?". Трамп ответил: "Не могу сейчас сказать, он — соперник".
Напомним, ранее в Белом Доме рассказали, о чем президент США планирует говорить на встрече с Путиным после саммита НАТО.