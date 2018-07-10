Трамп называл "глупыми" людей, советовавших ему не звонить Путину - СМИ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в весьма критическом тоне высказался о работниках Белого дома, которые всячески отговаривали его от звонка в Кремль.

Соответствующее сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовали представители The New York Times. Согласно данным журналистов, разговор двух лидеров по телефону прошел в марте нынешнего года по инициативе президента США. Трамп тогда решил поздравить Путина с победой на президентских выборах. В ходе разговора, по данным NYT, речь шла о советниках, которых американский лидер назвал "глупыми людьми, которых не следует слушать".

Напомним, ранее сообщалось о том, что были официально объявлены дата и место встречи Путина и Трампа.