Из-за скандала с поездкой в Крым Собчак обвинила посольство Украины во лжи

Кандидат в президенты РФ уверяет, что отправляла запрос для посещения полуострова.

Собчак утверждает, что официально просила украинское посольство о разрешении на поездку в Крым Фото: Екатерина Вертинская/RFE/RL

Известная телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак заявляет, что является единственной из российских политиков, запросивших у Украины разрешение на визит на аннексированный полуостров Крым.

По ее словам, заявление украинского ведомства об отсутствии такого запроса от ее имени является "неправдой". Об этом политик заявила в интервью изданию Сибирь.Реалии.

"Я единственный российский политик, который официально запросил разрешение у властей Украины на въезд в Крым с украинской территории. Представители посольства Украины в России говорят, что не получали копию этого заявления, что является неправдой", - сказала Собчак.

Украинские дипломаты публичный ответ по данному вопросу не обнародовали. Однако ранее СМИ сообщали информацию посольства Украины в России об отсутствии запроса от кандидата в президенты России Ксении Собчак о возможности посетить аннексированный Крым со стороны материковой Украины.

Ранее Ксения Собчак утверждала, что обратилась в посольство Украины за разрешением посетить Крым как кандидат в президенты РФ. Позже министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что просить у украинского ведомства разрешение на въезд на полуостров для ведения нелегитимной агитации в нелегитимных выборах — это "политическая шизофрения".