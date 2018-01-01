"Изоляция Путина". Эксперт сказал, как Россию можно заставить что-то сделать

В РФ не действуют никакие законы, подчеркнул директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Россию можно заставить что-то сделать полной изоляцией Владимира Путина, полагает эксперт Reuters

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт, писатель Валентин Бадрак считает, что Российскую Федерацию можно заставить что-то сделать полной изоляцией президента Владимира Путина

РФ — "страна без правил, пространство, где не действуют никакие законы", рассказал он во время чата на "Главреде".

"Там есть ущербная личность, которую все считают царем. Поэтому российская реальность совершенно не совпадает с реальностью демократического мира, к которому уже присоединилась Украина", — отметил собеседник.

По словам литератора, "заставить Россию что-то сделать можно полной изоляцией Путина, но Запад этого опасается и, чувствуя слабость НАТО, предпочитает заигрывание".

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что самыми уязвимыми местами режима Владимира Путина, в частности, являются активы главы государства за рубежом.

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