Российский политолог назвал самые уязвимые места режима Путина

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский утверждает, что самыми уязвимыми местами режима президента РФ Владимира Путина, в частности, являются активы главы государства за рубежом.

После введения властями США новых санкций в отношении России 6 апреля, "эти уязвимые места начали щупать", рассказал эксперт в интервью "Обозревателю".

"Самые уязвимые места путинского режима — это один триллион долларов частных активов лично Путина и его ближайшего окружения в Соединенных Штатах и полтриллиона в Великобритании", — отметил собеседник.

Ранее Андрей Пионтковский говорил, что в России Северный Кавказ и Восточная Сибирь фактически уже не управляются Кремлем, в стране после новых санкций США уже серьезно просматривается раскол политических элитах.