Многочисленные ножевые ранения. СМИ назвали причину жестокого убийства украинки в Египте

Соседи обратились в полицию, когда почувствовали неприятный запах.

Названа причина убийства украинки в Египте фото: Подробности

На съемной квартире в Хургаде полиция нашла тело девушки родом из Нежина с многочисленными ранениями.

Соседи обратились в полицию, когда почувствовали неприятный запах. На теле девушки были многочисленные ножевые ранения, большинство — в области живота.

Сначала правоохранители даже не подозревали, как раскрыть преступление. Рассматривали более 20 версий трагедии, среди которых и ограбление.

По источникам ТСН, полиция задержала убийцу. Им оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. И когда девушка вернулась раньше, он достал нож.

Напомним, 22 февраля, в египетском городе Хургада в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку, которая жила в гражданском браке с египтянином.