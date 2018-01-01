"Мы не нуждаемся в Путине". Тбилиси охватили массовые акции протеста: фото

Митинги спровоцировали рейды в ночных клубах грузинской столицы.

В Тбилиси прошли акции протеста Фото: Reuters

В столице Грузии Тбилиси вспыхнули многочисленные акции протеста после антинаркотических рейдов в двух ночных клубах города.

Как сообщает DW, посетители заведений жалуются, что правоохранители незаконно применили к ним силу.

Перед зданием парламента 12 мая собралось огромное количество людей, которые требовали отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

По сведениям очевидцев, в митингах приняли участие от двух до пяти тысяч человек. Протестующие также требовали увольнения сотрудников правоохранительных органов, которые проводили скандальные рейды в ночных клубах.

Люди пришли на протест с плакатами "Стоп Москва" и "Мы не нуждаемся в Путине здесь". Толпу окружили мобилизованные отряды спецназа и водометы.

Фото: Twitter/Oleg Panfilov

Фото: Twitter/Oleg Panfilov

Напомним, ранее в грузинской столице городе Тбилиси совершено покушение на Додо Гугешашвили, которая участвовала в войне на Донбассе на стороне сил АТО, а в 1990-х командовала в Грузии националистическим военизированным формированием Мхедриони. Был убит сын женщины, а она получила ранения.

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