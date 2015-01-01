Неожиданное заявление нового госсекретаря США. Россия должна ответить за свои действия

Россия должна ответить за свои действия, сказал Тиллерсон.
Об этом Тиллерсон сказал на слушаниях в Сенате 11 января, пишет Reuters.
"Наши союзники по НАТО правомерно встревожены возрождением амбиций России. Но это произошло из-за отсутствия американского лидерства, из-за чего двери были открытыми", — заявил Тиллерсон.
По его словам, в то время как Россия желает уважения на мировой арене, "ее недавние действия игнорировали интересы США".
"Россия должна знать, что мы будем ответственными в отношении наших обязательств и наших союзников, и что Россия должна ответить за свои действия", — заявил Тиллерсон.
Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, почему России еще рано радоваться относительно назначения Тиллерсона на пост госсекретаря.
Подробнее о назначении нового госсекретаря США читайте в материале "Главреда" "Рекс Уэйн Тиллерсон. Опцион на возврат в Россию?".