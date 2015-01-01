Неожиданное заявление нового госсекретаря США. Россия должна ответить за свои действия

Россия должна ответить за свои действия, сказал Тиллерсон.

Рекс Тиллерсон Reuters

имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным

Кандидат на пост госсекретаря США, бывший глава нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, который, неожиданно выразил обеспокоенность действиями России, заявив, что она должна понести ответственность.

Об этом Тиллерсон сказал на слушаниях в Сенате 11 января, пишет Reuters.

"Наши союзники по НАТО правомерно встревожены возрождением амбиций России. Но это произошло из-за отсутствия американского лидерства, из-за чего двери были открытыми", — заявил Тиллерсон.

По его словам, в то время как Россия желает уважения на мировой арене, "ее недавние действия игнорировали интересы США".

"Россия должна знать, что мы будем ответственными в отношении наших обязательств и наших союзников, и что Россия должна ответить за свои действия", — заявил Тиллерсон.

Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, почему России еще рано радоваться относительно назначения Тиллерсона на пост госсекретаря.

Подробнее о назначении нового госсекретаря США читайте в материале "Главреда" "Рекс Уэйн Тиллерсон. Опцион на возврат в Россию?".