Никакого взрыва и заговора. Квасьневский считает смоленскую катастрофу несчастным случаем

Крушение борта политически используется, отметил экс-президент Польши.

Александр Квасьневский верит выводам польской правительственной комиссии по авиакатастрофе УНИАН

Не было никакого взрыва, никакого политического заговора, рассказал он в интервью "112 Украина".

"По моему, все, что раньше сказала правительственная комиссия, которой руководил господин Ежи Миллер, это все правильно. Это был несчастный случай", — отметил бывший глава государства.

Собеседник добавил, что смоленская катастрофа политически используется.

Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи Смоленска разбился президентский авиалайнер воздушных сил Польши с главой страны Лехом Качиньским и рядом других высокопоставленных представителей польской власти на борту. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившихся в самолете.

Межгосударственный авиационный комитет сделал выводы, что причиной инцидента стали неправильные действия экипажа, но многие подозревали Москву в причастности к трагедии. В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы. В феврале 2016-го страна возобновила расследование крушения, а в сентябре было принято решение об эксгумации жертв.

В октябре текущего года министр нацобороны Польши Антоний Мацеревич сказал, что польская комиссия в бортовом самописце нашла запись момента взрыва самолета Ту-154, специалисты занимались анализом данных.