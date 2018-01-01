Новый директор ЦРУ лично пытала подозреваемых в терроризме - СМИ

За спиной у Джины Хаспел, по информации американских журналистов, довольно неоднозначная работа в американской внешней разведке.

Джина Хаспел Wat If

Выдвинутая президентом Трампом на должность нового директора ЦРУ Джина Хаспел принимала участие в пытках подозреваемых в терроризме в тайной тюрьме в Таиланде.

Такое сообщение опубликовало авторитетное западное издание The New York Times.

По данным журналистов, в 2002 году Джина Хаспел руководила пытками двух подозреваемых, а затем отдала приказ уничтожить видеозаписи допросов.

Пыткам подвергались Абу Зубайаде и Абд аль Рахиме ал-Нашири. Первого опускали в воду 83 раза за месяц и регулярно били головой о стену. В конце концов выяснилось, что ничего ценного они оба сообщить не могут.

Допросы записывались на видео и хранились в сейфе резидентуры ЦРУ в Бангкоке до 2005 года. Именно Хаспел значится как ответственное лицо в приказе об уничтожении видеозаписей, который был отдан из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния, США).

Кроме того, есть информация, что именно она играла непосредственную роль в "чрезвычайной программе выдачи" ЦРУ, при которой захваченные боевики передавались иностранным правительствам и содержались в секретных учреждениях, где их жестоко пытали сотрудники ЦРУ.

Напомним, что предыдущего директора ЦРУ Майка Помпео президент Трамп назначил госсекретарем.