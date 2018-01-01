Опубликованы спутниковые фото, сделанные после ударов союзников в Сирии

В результате ракетного удара союзников по Сирии серьезный ущерб понесли объекты причастные к сирийской программе создания химоружия.

Спутниковые снимки с мест нанесения авиаударов в Сирии, предоставленные компаниями DigitalGlobe и Planet.com, опубликовало CNN.

В результате ракетного удара союзников по Сирии серьезный ущерб понесли объекты, вероятно причастные к сирийской программе создания химоружия.

Сирийское государственное ТВ ранее заявляло, что ракеты, нацеленные на цели в районе Хомса, были успешно перехвачены и не нанесли урона. Снимки DigitalGlobe указывают, что два объекта в Хомсе понесли серьезный урон (первые снимки сделаны до удара, вторые — после — ред.).

Также одной из целей был исследовательский центр в Дамаске. Новые снимки Planet.com демонстрируют, что здания центра также были уничтожены.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

Дональд Трамп заявил о том, что США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

В Генштабе России заявили о том, что сирийская ПВО якобы перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что ракетный удар уничтожил все определенные цели в Сирии.