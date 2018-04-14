Трамп заявил о готовности принять новые меры из-за химических атак режима Асада

14 апреля 2018, 13:44

Стратегия сдерживания Сирии отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал удар по Сирии

США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак против гражданских лиц, заявил президент США Дональд Трамп.

"В прошлую субботу режим Асада снова применил химическое оружие, чтобы осуществить массовое убийство невинных гражданских. На этот раз в городе Дума неподалеку от сирийской столицы Дамаска", — напомнил Трамп, объявляя о проведении совместной операции с Францией и Британией против режима президента Сирии.

При этом он сравнил атаку в Думе с преступлением монстра.

"Злостная и жалкая атака оставила матерей и отцов, младенцев и детей убиваться в муках и задыхаться от нехватки воздуха. Это не действия человека — это преступления монстра", — подчеркнул президент США.

"Цель наших мер заключается в установлении прочного сдерживающего фактора против производства, распространения и применения химического оружия", — пояснил Трамп.

По его словам, стратегия сдерживания отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

"Общий ответ Америки, Великобритании и Франции на указанные злодеяния объединит все инструменты наших национальных мощностей — военных, экономических и дипломатических", — заявил Трамп.

"Мы готовы поддерживать меры по реагированию, пока сирийский режим не прекратит применение запрещенных химических веществ", - отметил глава Белого дома.

"Я также в этот вечер имею сообщение к двум правительствам, наиболее ответственным за поддержку, вооружение и финансирование преступного режима Асада. У Ирана и России я спрашиваю: что за государство хочет быть связанным с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей?", — сказал Трамп.

Президент США считает, что выводы в отношении стран в мире можно делать на основе друзей, с которыми они имеют дело.

"Ни одно государство не может иметь успеха в долгосрочной перспективе путем содействия недостойным режимам, грубым тиранам и убийцам диктаторам", — подчеркнул Трамп.

"В 2013 году президент Путин и его правительство пообещали миру, что они гарантируют ликвидацию сирийского химического оружия. Последняя атака Асада и сегодняшний ответ —являются прямым результатом неспособности России сдержать обещание", — подчеркнул президент США.

"Россия должна решить, продолжит ли она этот темный путь, или присоединится к цивилизованным государствам как сила, которая выступает за стабильность и мир. Надеюсь, что однажды мы поладим с Россией, и может даже с Ираном", — добавил Трамп.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

В свою очередь, в МО России заявили о том, что союзники выпустили по Сирии более ста крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", "значительная" их часть была сбита сирийским средствами ПВО.

Для обсуждения действий США и их союзников в Сирии Россия заявила о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия США Сирия Дональд Трамп ракетный удар
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять