В России назвали число перехваченных ракет при ударе по Сирии

При ударе по Сирии союзники применили ракеты, в том числе "Томагавк", сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

По его данным, сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции, передает РИА "Новости".

Он сообщил, что российские системы ПВО на базах Хмеймим и Тартус следили за пусками крылатых ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании.

"Российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе", – сказал Рудской.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет, сказал Рудской.

По его словам, сейчас обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии нами оценивается как спокойная. "Мы внимательно отслеживаем складывающуюся там ситуацию", — заверил представитель Генштаба.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

Дональд Трамп заявил о том, что США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

Для обсуждения действий США и их союзников в Сирии Россия заявила о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.