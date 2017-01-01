"Остались фрики". Кремль "выдавил" из РФ тех, кого считают настоящими оппозиционерами — журналист

Навальный призывает бойкотировать выборы только потому, что его не допустили, отметил Муждабаев.
Ни один приличный человек в "выборах" (18 марта в РФ запланировано проведение президентских выборов — Ред.) с захваченным Крымом участвовать бы не стал, говорится на странице управленца в Facebook.
"Про войну с Украиной если упомянут, то вскользь. А Крым вообще у них у всех "наш", ну, так, опять же, с нюансами. Зато друг друга хлещут по мордáм ссаными тряпками от души. Каждый день скандалы, истерики, как в дурдоме", — отметил автор.
По его словам, "всю эту потешную публику утверждали в Кремле". "Может, в разных кабинетах, как в поликлинике, но крыша одна. Тех, кого считают настоящими оппозиционерами, Кремль выдавил из страны. Остались ненавидящие больше друг друга, чем Путина, фрики", — подчеркнул журналист.
Муждабаев полагает, что "украинцам там вообще не за кем наблюдать и не на кого рассчитывать, как и остальному миру". "Ни один приличный человек в "выборах" с Крымом участвовать бы не стал. А Навальный (Алексей Навальный — Ред.) не участвует и призывает к бойкоту только потому, что его не допустили. Никаких принципов, ничего человеческого там нет", — добавил он.
Ранее Центризбирком РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента и двух его соперников. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в стране "предстоит переназначение Путина".