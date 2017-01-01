"Остались фрики". Кремль "выдавил" из РФ тех, кого считают настоящими оппозиционерами — журналист

Навальный призывает бойкотировать выборы только потому, что его не допустили, отметил Муждабаев.

В РФ остались "оппозиционеры", ненавидящие друг друга, отметил журналист Корреспондент

Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев считает, что из России Кремль выдавил тех, кого считают настоящими оппозиционерами, остались ненавидящие больше друг друга, чем президента Владимира Путина , фрики.

Ни один приличный человек в "выборах" (18 марта в РФ запланировано проведение президентских выборов — Ред.) с захваченным Крымом участвовать бы не стал, говорится на странице управленца в Facebook.

"Про войну с Украиной если упомянут, то вскользь. А Крым вообще у них у всех "наш", ну, так, опять же, с нюансами. Зато друг друга хлещут по мордáм ссаными тряпками от души. Каждый день скандалы, истерики, как в дурдоме", — отметил автор.

По его словам, "всю эту потешную публику утверждали в Кремле". "Может, в разных кабинетах, как в поликлинике, но крыша одна. Тех, кого считают настоящими оппозиционерами, Кремль выдавил из страны. Остались ненавидящие больше друг друга, чем Путина, фрики", — подчеркнул журналист.

Муждабаев полагает, что "украинцам там вообще не за кем наблюдать и не на кого рассчитывать, как и остальному миру". "Ни один приличный человек в "выборах" с Крымом участвовать бы не стал. А Навальный (Алексей Навальный — Ред.) не участвует и призывает к бойкоту только потому, что его не допустили. Никаких принципов, ничего человеческого там нет", — добавил он.

Ранее Центризбирком РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента и двух его соперников. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в стране "предстоит переназначение Путина".