Отравление Скрипалей "Новичком": Британия не смогла доказать, что яд произвели в России

Специалист уточнил, что при производить яд возможно лишь на государственном уровне.

Официальных доказательств, что «Новичок» произведен в РФ, у Британии до сих пор нет. Sky News

Руководитель лаборатории Гари Эйткенхед пояснил, что это не входило в задачи экспертов, пишет Sky News.

"Мы смогли идентифицировать яд как "Новичок", как нервно-паралитическое вещество военного назначения. Мы не установили точный источник, но предоставили научные данные правительству, которое с использованием ряда других источников пришло к своему заключению", — заявил Эйткенхед.

По его словам, правительство использовало при этом данные разведки. В то же время Эйткенхед уточнил, что при производстве яда используются "крайне сложные методы", поэтому производиться он может только на государственном уровне.

Эйткенхед отказался ответить, есть ли в распоряжении Портон-Дауна образцы яда, но отверг предположения, что при покушении было использовано вещество из лаборатории. Он также заявил, что о существовании противоядия для "Новичка" неизвестно, и, соответственно, Скрипалям подобных противоядий не давали.

Почему это заявление важно?

Как сообщалось, Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Россия даже нашла "украинских след" в отравлении Скрипалей.

Именно с "делом Скрипалей" связано решение Британии выслать со своей территории 23 российских дипломата.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.

Позже стало известно, что более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.

3 апреля НАТО огласило новое наказание для России. Москва охарактеризовала ситуацию как "театр абсурда".