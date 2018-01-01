"Перестаньте нас оскорблять". Захарова ответила Макаревичу за "злобных дебилов"

Спикер МИД заявила, что фронтмен "Машины времени" не имеет права высказываться так о россиянах.

Захарова ответила оскорбившему россиян Макаревичу Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила певцу Андрею Макаревичу на его слова о том, что россиян превращают в "злобных дебилов".

"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять - права такого не имеете!", — написала она в Facebook.

Фото: Facebook/Мария Захарова

Напомним, причиной резонанса стало высказывание Макаревича о менталитете россиян после визита певца в США. ОН заявил, что россиян превращают в "злобных дебилов", а американцы "спокойнее и добрее".

Позже инцидент прокомментировал российский певец и композитор Юрий Лоза. Он считает, что, возможно, его коллегу, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, окружают "злобные дебилы", а остальные люди вокруг — нормальные.