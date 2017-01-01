Писатель о распаде России: развалится на куски

Россия может повторить судьбу СССР и развалиться на куски.

Известный писатель Владимир Войнович считает, что Россия может повторить судьбу СССР и развалиться на куски. Причем, одни пойдут вперед, а другие — так и останутся в прошлом.

Об этом он заявил в интервью программе "Гордон" на телеканале "112 Украина".

"...Для радикализма тоже есть основания. Поэтому вполне возможно, что с Россией произойдет то, что произошло с Советским Союзом: она, возможно, развалится на какие-то куски. И какие-то куски пойдут далеко, как Украина пытается (правда, по-моему, вы еще не очень далеко ушли), но, во всяком случае, пойдет в эту сторону, а какая-то часть застрянет в далеком прошлом", — сказал он.

По словам писателя, "российская политика движется по принципу маятника — от одного к другому. От Сталина — к Хрущеву, от Хрущева — к Брежневу, от Брежнева через Черненко, Андропова — к Горбачеву, к перестройке. Значит, следующий период, я думаю, наступит в обозримом будущем (может, для меня уже необозримом), когда Россия сделает следующий шаг".

Напомним, Ранее российский политолог, в недавнем прошлом — профессор Кубанского госуниверситета Михаил Савва говорил, что избрание Владимира Путина президентом РФ в 2018 году существенно усилит вероятность распада РФ.