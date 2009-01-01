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Политолог объяснил, почему в России при Путине не будет реформ

Сегодня, 14:25

Глава РФ перекроет любые преобразования в стране, считает Белковский.

Путин, прямая линия 04
Владимир Путин Reuters
Российский политолог Станислав Белковский заявил, что в РФ при президенте Владимире Путине не будет реформ, поскольку тот абсолютный консерватор и индуктивист.

Об этом он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

В то же время собеседник подчеркнул, что все его оценки и анализ главы страны строятся на психоанализе.

"… он абсолютно чужд реформам любым. Реформ не будет при Путине. Поэтому рассуждения о том, что он поставит какого-то премьера-реформатора, абсолютно лишено оснований. Можно же поставить премьера-реформатора, но реформ не будет все равно: он их сам перекроет", — добавил эксперт.

Ранее военный журналист, писатель Сергей Лойко выразил мнение, что в России Кремль готовится к массовым репрессиям после 2018 года, падение государства, похоже, стало необратимым.

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Россия, Путин, реформы, Белковский
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