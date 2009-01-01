"Предала минюст". Трамп уволил и. о. генпрокурора США

Место Йейтс займет прокурор восточного округа штата Вирджиния.
Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на Associated Press.
По его данным, Белый дом выпустил заявление, в котором говорится, что отправленная в отставку чиновница предала минюст, отказавшись обеспечить соблюдение документа.
"Йейтс назвали назначенцем администрации бывшего президента Барака Обамы, которая слабо себя проявляет в вопросах нелегальной иммиграции. Ее место займет прокурор восточного округа штата Вирджиния Дана Боэнте", — отметили журналисты.
Ранее сообщалось, что в США Сенат утвердил Майка Помпео на должность директора Центрального разведывательного управления. Кроме того, коммитет Сената поддержал кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря страны.