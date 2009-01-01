"Предала минюст". Трамп уволил и. о. генпрокурора США

Место Йейтс займет прокурор восточного округа штата Вирджиния.

Салли Йейтс Reuters

Президент СШАуволил исполняющую обязанности генпрокурора и министра юстиции Салли Йейтс после того, как она отказалась защищать его

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на Associated Press.

По его данным, Белый дом выпустил заявление, в котором говорится, что отправленная в отставку чиновница предала минюст, отказавшись обеспечить соблюдение документа.

"Йейтс назвали назначенцем администрации бывшего президента Барака Обамы, которая слабо себя проявляет в вопросах нелегальной иммиграции. Ее место займет прокурор восточного округа штата Вирджиния Дана Боэнте", — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что в США Сенат утвердил Майка Помпео на должность директора Центрального разведывательного управления. Кроме того, коммитет Сената поддержал кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря страны.