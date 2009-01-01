Проста и незамысловата. Экс-вице-премьер РФ рассказал о тактике Трампа по Сирии

Власти США могут рассмотреть вопрос поставки вооружений для Киева, считает Кох.

Дональд Трамп Reuters

Тактика президента СШАпо Сирии проста и незамысловата — перестать делать ставку на свержение главы страны Башара Асада, а взамен получить от него и русских поддержку сухопутными силами в борьбе с террористическим(ИГИЛ).

Об этом бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох написал на своей странице в Facebook.

В то же время аналитик подчеркнул, что тогда США смогут пересмотреть санкции, введенные против России, даже без урегулирования конфликта в Украине.

"С точки зрения Трампа — он молодец: спас жизни американских солдат (вместо них погибнут русские) и ликвидировал главную (по его мнению) угрозу США — ИГИЛ", — считает экс-чиновник.

При этом то, что российский президент Владимир Путин "останется с захваченным Крымом — его не смущает: в конце концов — это не дело США и Запада в целом — освобождать полуостров". "Пусть это делают сами украинцы", — добавил эксперт.

"С США хватит и того, что они не признают его аннексию Россией. В крайнем случае, можно рассмотреть вопрос с поставкой вооружений для Киева...", — говорится в сообщении.

"С точки зрения Путина — это идеальная сделка: он получает фактическое прощение, его опять принимают в хороших домах, санкции снимают... А взамен — он теряет несколько сотен (тысяч?) своих солдат. Согласитесь: сущая ерунда по сравнению с правом заседать в G-8!", — уточнил Кох.

Ранее экс-депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой выразил мнение, что Владимир Путин пошел на шантаж мирового сообщества через активизацию агрессивных действий в Украине.