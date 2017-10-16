Путин мечется, над ним навис меч. США хотят конфисковать триллион у кремлевской верхушки

Сейчас основная задача в Кремле — спасение триллиона долларов, говорит политолог.

Владимир Путин. Reuters

Москва сейчас под очень серьезным дамокловым мечом Запада. Для кремлевской верхушки спасение триллиона долларов — это важнее, чем любые геополитические амбиции.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу".

"Сейчас основная задача в Кремле — спасение триллиона долларов", — говорит политолог.

Однако, считает он, даже ради спасения своих активов, Кремль не откажется от Крыма при действующей власти.

"При живом политически Путине — конечно, нет… Я думаю, что при живом Путине даже уход с Донбасса, что является требованием-минимум американцев, вряд ли осуществим. Так что вопрос очень обострится", — отметил политолог.

"Тут прослеживается такая последовательность событий. Шаг первый — Путин сделал первое миролюбивое предложение о миротворцах, но ничего из этого не вышло. Далее он сделает второе — из этого тоже ничего не выйдет. И окружающие его пацаны поймут, что для того, чтобы спасти триллион, нужно как минимум уйти с Донбасса. Тогда, может быть, формально на некоторое время (на Западе, — ред.) закроют глаза на Крым, но никогда юридически не признав эту аннексию. В таком случае, может быть, Соединенные Штаты формально не будут форсировать конфискацию триллиона. Но с Путиным это невозможно, для Путина это политическая смерть. Он будет пытаться выскочить из петли меньшей ценой. И эту цену, которую он готов заплатить, мы узнаем через пару дней на его выступлении в Сочи".

Пионтковский также отметил, что "Москва сейчас под очень серьезным дамокловым мечом. Это закон о санкциях в отношении российской олигархической верхушки, крайне неохотно подписанный Дональдом Трампом 2 августа. Особенно волнует Москву знаменитая секция 241 о персональных санкциях, о которых, кстати, ничего не говорят в российском МИДе. Это такое же табу, как и не употреблять фамилию Навальный.

По существу, это расширение акта Магнитского (принятый в США закон, в котором содержится перечень российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности связанных с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского, — ред.) на всю российскую политическую верхушку.

"Закон требует представить Конгрессу США в течение 180 дней доклад обо всех активах российских чиновников и олигархов, а это, в общем, одни и те же люди — чиновники и олигархи одновременно. Стоимость этих активов — 1 триллион долларов. И обнародование активов будет означать применение к ним законов о борьбе с отмыванием средств, нажитых преступным путем. То есть это конфискация одного триллиона, награбленного российской элитой. Это серьезнейшая угроза, и Москва пытается ее предотвратить. Но пытается смешными мерами.

Вот первое – это было предложение о миротворческих силах. Что-то в этом направлении Путин предпримет в ближайшие дни", — говорит он.

Пионтковский также ситает, что до начала действия закона уже зимой 2018 года, российские олигархи не успеют вывести свои активы из США.

"Это невозможно. Технически. Если бы у нас с вами были где-то там на счету 5 тысяч долларов, может, мы и могли бы вывести. А триллионные активы не выводятся. Тем более, большая часть активов — это вложения в недвижимость", — сказал он, добавив, что "смешная попытка вывести активы предпринималась, и я о ней писал. Это статья кремлевского человека [Владислава] Иноземцева. Он открыто предложил Соединенным Штатам выкупить всю эту собственность за тот же триллион долларов, после чего благодарные российские олигархи-руководители умерят свою политическую активность".

Он также считает тактику американцев правильной.

"Они создали напряжение российской элите — и как раз в самый нужный момент, когда идет процесс выборов в России. Ведь выборы в России — это не мнимое голосование, которое состоится 18 марта 2018 года. Выборы идут сейчас — вот вся эта верхушка, эти 100 или больше фигурантов списков, они сейчас выбирают, кто будет их следующим паханом на 6 лет. И, конечно же, они задают себе вопрос. Ведь роль Путина была в том, чтобы он обеспечивал активы, а он, наоборот, — токсичен. Вот поэтому Путин и мечется. И наверняка он будет что-то отчаянно предлагать и на Валдайском форуме.

Но это просто обреченная игра Кремля при сегодняшнем настрое в США, при сегодняшнем представителе Соединенных Штатов по Украине Курте Волкере. Никакие жалкие предложения о добрых отношениях с Украиной не будут приняты", — подчеркнул Пионтковский.

Ранее военный журналист и блогер Аркадий Бабченко выразил мнение, что Россия готова отдать захваченные территории Донбасса, а Украина обладает военными и невоенными ресурсами для их возвращения под свой контроль.