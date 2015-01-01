Россия использовала в Сирии тактику выжженной земли — ЦРУ

В ЦРУ обвинили руководство России в том, что оно на мировой арене "играет по собственным правилам".

Война в Сирии, иллюстрация Руководство Российской Федерации на мировой арене "играет по собственным правилам". Поддерживая своего давнего союзника Башара Асада, Россия применила в Сирии в том числе тактику выжженной земли.

Такое обвинение выдвинул директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан в интервью телекомпании PBS, сообщает ТАСС.

"США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", — сказал глава ЦРУ.

Он обвинил руководство России в том, что оно на мировой арене "играет по собственным правилам", "не подписывается под теми же правилами", что и США, в том числе применительно к "вооруженным конфликтам".

По его словам, американской разведке было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Москва "не бросит своего давнего союзника", что она собирается приложить больше усилий к "защите этого союзника".

США вели переговоры с Россией, стараясь убедить ее в том, что президент Сирии "Башар Асад является частью проблемы", а не "частью (ее) решения", сказал Бреннан.

Однако, считает он, "к сожалению, россияне представили всю оппозицию в качестве террористов".

"И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев" — заявил Бреннан.

Операция российских войск на территории Сирии против боевиков началась 30 сентября 2015 года.

14 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных сил из Сирии.

Стоит также отметить, что полуночи 30 декабря 2016 года соглашение о перемирии вступило в силу.

Между тем, сирийские повстанцы обвиняют Асада в нарушении режима прекращения огня и замораживают переговоры об участии в мирной конференции в Казахстане.