Российский политолог объяснил, почему "сдулся хитрый план Путина"

Международный престиж России в очередной раз упал, пишет Орешкин.

Владимир Путин Reuters

Очередной Хитрый План Путина — в данном случае с американскими выборами — сдулся.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Новое время".

"Международный престиж России в очередной раз упал — оказывается, еще было куда. К тому же всплывают сюжеты про переворот в Черногории, вмешательство во французские выборы, приближается публикация доклада по сбитому на Донбассе "Боингу". До гроба преданные депутаты утекают в Литву. Ну, или в Украину. Знай успевай поворачиваться", — пишет он.

"Окно возможностей в американо-российских отношениях, нарисованное в их кипящем воображении, захлопнулось, не успев отвориться. Это резко меняет ситуацию. В надежде на завербованного Трампа Кремль в течение двух-трех месяцев старался демонстрировать респектабельность — чтобы не спугнуть мясистого журавля в небе ради привычных рукоблудных удовольствий с патриотическими синичками. Увы, нарисованный в коморке папы Карло журавль (стерх, что ли?) вылетел через нарисованное окно и скрылся за нарисованным горизонтом. Безвозвратно, как изображенное той же шкодливой рукой светлое коммунистическое будущее. Терять уже нечего, стесняться тоже.

…Но коридор заметно сузился и стенка, которой он кончается, приблизилась", — добавил Орешкин.

Напомним, ранее политолог назвал два провальных сценария для Путина.