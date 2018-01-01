Российский политолог рассказал о курсе Кремля по Донбассу

Власти РФ поняли, что не смогут втолкнуть псевдореспублики в тело Украины, отметил эксперт.
Руководство страны поняло, что не сможет "втолкнуть Лугандонию в тело Украины как раковую опухоль", рассказал эксперт в интервью "Обозревателю".
"… целый ряд действий России в отношении "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует о том, что имеет место фактическая интеграция этих "республик" в состав РФ... речь идет о введении рубля, изменении статуса собственности и широкой раздаче паспортов", — объяснил собеседник.
Ранее Андрей Пионтковский выразил мнение, что пока в России Владимир Путин находится у власти, никаких уступок, даже символических, на украинском направлении, в частности, на Донбассе, не будет.
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