Российский политолог рассказал о курсе Кремля по Донбассу

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Кремль взял курс на фактическую интеграцию захваченной части Донбасса — самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — в состав РФ.

Руководство страны поняло, что не сможет "втолкнуть Лугандонию в тело Украины как раковую опухоль", рассказал эксперт в интервью "Обозревателю".

"… целый ряд действий России в отношении "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует о том, что имеет место фактическая интеграция этих "республик" в состав РФ... речь идет о введении рубля, изменении статуса собственности и широкой раздаче паспортов", — объяснил собеседник.

Ранее Андрей Пионтковский выразил мнение, что пока в России Владимир Путин находится у власти, никаких уступок, даже символических, на украинском направлении, в частности, на Донбассе, не будет.