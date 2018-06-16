Политолог разобрал заявления Путина об Украине: "ненависть — всепоглощающее чувство"

Последние заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, касающиеся Украины, свидетельствуют о том, что его ненависть к нашей стране является всепоглощающим чувством.

Пока нынешний лидер РФ находится у власти, никаких уступок, даже символических, на украинском направлении не будет, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Обозревателю".

По его словам, из сказанного политиком можно сделать три вывода: "Нет никакого так называемого украинского народа. Мы — единый народ, следовательно, русские", "Нет никакого украинского государства", "А кто такой, собственно, президент Порошенко (Петр Порошенко — Ред.)? Мы ставим под вопрос его легитимность".

Пионтковский считает, что эти три основных посыла "показывают, что ненависть Путина к Украине — всепоглощающее чувство, и дают важный ответ на один вопрос, который в последнее время многие задавали — готова ли Москва к каким-то серьезным содержательным уступкам на Донбассе".

"Ответ: пока Путин находится у власти, никаких уступок, даже символических, на украинском направлении, в частности, на Донбассе, не будет", — выразил мнение собеседник издания.

Напомним, 7 июня в России проходила 16-я "прямая линия" с Владимиром Путиным. В частности, президент говорил об Украине. Ознакомиться с его главными заявлениями можно здесь.