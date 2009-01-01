Российский финансист рассказал, когда западные лидеры поставили на Путине крест

Главу РФ уберут, вопрос времени, когда и как это произойдет, считает Слава Рабинович.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Reuters

Российский финансист и блогерсчитает, что западные лидеры поставили на президенте РФкрест, в частности, послеи развязывания Кремлем

Об этом он сказал, комментируя встречу главы России и президента Франции Эммануэля Макрона, пишет "Гордон".

В то же время эксперт подчеркнул, что российского политика "уберут".

"Думаю, западные лидеры давно поставили на Путине крест. Это случилось после аннексии Крыма, развязывания Кремлем войны на Донбассе и особенно после того, как был сбит малазийский Boeing", — заявил собеседник.

По его словам, "они понимают, что с этим человеком не о чем договариваться". "Путина уберут, вопрос времени, когда и как это произойдет. Но то, что это произойдет, для меня очевидно на 100%. И в ходе процесса, когда Путина будут убирать от власти, пострадает весь российский народ", — добавил аналитик.

Также он думает, что "Запад решил наглядно противопоставить Путина Макрону". "… рядом с умным, молодым, красивым и энергичным Макроном стоял старый, плешивый самозванец", — отметил блогер.

"Когда Путину задавали вопросы о вмешательстве России в президентские выборы во Франции, он начал нести бред. Вообще на пресс-конференции он залез в какие-то дебри. Это все выглядело ужасно", — утверждает финансист.

"Будучи гражданином России, мне на это было просто стыдно смотреть. Рядом стояли представители французского и российского народов соответственно. И вот эти представители имели такой дикий контраст", — рассказал Рабинович.

Напомним, 29 мая Владимир Путин встретился с Эммануэлем Макроном во французском Версале. Политический обозреватель Олег Пономарь писал, что на мероприятии российский президент выглядел жалко и никчемно.