Финансист объяснил, почему экономика России пока еще не полностью развалилась

Страны Запада могли бы расширить ограничительные меры против РФ, отметил Слава Рабинович.
Экономика РФ пока еще не окончательно развалилась только потому, что все уровни санкций, введенных странами Запада, остановили российского президента Владимира Путина и его "организованную преступную группировку" (ОПГ) в желаемом ими продвижении в Украину.
Об этом финансист и блогер из России Слава Рабинович написал на своей странице в Facebook.
В то же время аналитик почеркнул, что его государству грозили бы новые уровни ограничительных мер в случае продолжения реализации проекта "Новороссия".
"Российская экономика еще пока что не окончательно развалилась только потому, что все уровни введенных санкций остановили Путина и его ОПГ в желаемом ими продвижении в Украину", — отметил блогер.
Ранее американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine Джейсон Смарт говорил, что цены на нефть будут постепенно снижаться, люди в РФ станут жить все хуже и хуже, и это является самой большой проблемой Владимира Путина, поскольку народ будет недоволен.