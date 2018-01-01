Школы Латвии без русского языка. В стране среднее образование полностью перевели на латышский

В парламенте заявили, что переход не должен восприниматься как угроза для нацменьшинств.

Школьники Латвии будут изучать все предметы только на латышском языке Фото: baltnews.lv

Сейм Латвии 22 марта принял поправки к закону об образовании, согласно которым единственным языком средних учебных заведений страны становится латышский.

"Изучение государственного языка является важной предпосылкой для обеспечения равных возможностей для всех молодых людей в будущем", - цитирует официальный веб-портал Сейма Латвии председателя комиссии Олдиса Адамовича.

По словам латышского чиновника, изменения не будут представлять угрозу идентичности нацменьшинств. Дети продолжат изучать культуру, литературу и язык нацменьшинств, однако все основные предметы будут читаться исключительно на латышском.

Согласно поправкам, в программах образования нацменьшинств не менее 50% предметов должны преподаваться на латышском в 1-6 классе, а в 7-9 классе – не менее 80%. Изменения будут вступать в силу постепенно: с 2019, 2020 и 2021 года.

Напомним, сейчас в школах Латвии 60 процентов преподавания осуществляется на государственном языке, 40 процентов на языке меньшинства (преимущественно, русский). После того, как поправки вступят в законную силу, обучение на латышском составит 80 процентов, на языке меньшинства - 20.

Как ранее сообщалось, в латвийском городе Вентспилс ансамбль балалаечников из России "Рязанская гармонь" был арестован на сцене во время концерта. Их депортировали из страны вместе с музыкальными инструментами.