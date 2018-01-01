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"Шварценеггеру и не снилось". Россияне на видео показали испытания боевой машины "Терминатор"

Сегодня, 12:18

Нужно ли будет водителю и экипажу боевой машины обязательно напевать песню "Терминатор" группировки "Ленинград" - покрыто мраком тайны. 

Российские военные показали возможности новейшей боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Видеоролик, на котором оказались запечатлены испытания данной техники, опубликовали представители Минобороны РФ в социальной сети Facebook.

На записи "Терминатор" преодолевает препятствия, водные преграды, а также ведет прицельный огонь по мишеням.

"На вооружении БМПТ стоят две спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, два автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковых управляемых ракеты "Атака" и пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм", − заявили в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минобороны подсчитали, сколько ракет три страны выпустили по Сирии.

 

 

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Теги:  
Россия, Минобороны, техника, Терминатор, боевая машина, Facebook, видео
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