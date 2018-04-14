В минобороны России подсчитали, сколько ракет три страны выпустили по Сирии

Силы США, Великобритании и Франции выпустили по Сирии более ста крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", "значительная" их часть была сбита сирийским средствами противовоздушной обороны.

Удары наносились с двух кораблей ВМС Штатов из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района военной базы международной коалиции Эт-Тан, сообщили УНИАН в минобороны РФ.

"… ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила", — отметили в ведомстве.

Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химоружием.

Агентство Reuters писало, что силы трех стран стреляли по сирийской столице страны Дамаску, сирийская противовоздушная оборона отражала удары. Посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.