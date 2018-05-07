"Шварценеггеру и не снилось". Россияне на видео показали испытания боевой машины "Терминатор"

Российские военные показали возможности новейшей боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Видеоролик, на котором оказались запечатлены испытания данной техники, опубликовали представители Минобороны РФ в социальной сети Facebook.

На записи "Терминатор" преодолевает препятствия, водные преграды, а также ведет прицельный огонь по мишеням.

"На вооружении БМПТ стоят две спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, два автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковых управляемых ракеты "Атака" и пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм", − заявили в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минобороны подсчитали, сколько ракет три страны выпустили по Сирии.