Скрипаль просил Путина о помиловании и хотел вернуться в Россию — СМИ

Сергей Скрипаль отрицал предательство.

Сергей Скрипаль хотел вернуться в Россию MOSCOW DISTRICT MILITARY COURT/TASS

Отравленный в Британии экс-полковник Главного управления разведки РФ Сергей Скрипаль просил о помиловании и хотел вернуться в Россию, рассказал его одноклассник Владимир Тимошков.

"В 2012 он мне позвонил. Мы где-то минут 30 разговаривали. Он мне позвонил из Лондона. Он мне сказал: "Я никого не предавал. Я присягу принимал на верность Советскому Союзу". И он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и позволить приехать в Россию. Он сожалел (что был двойным агентом, — ред.), потому что жизнь у него пошла наперекосяк", — заявил Тимошков в интервью BBC.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.