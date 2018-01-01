Советник Трампа назвал условия для налаживания более тесных отношений США с Россией

Две страны заинтересованы в том, чтобы наладить более тесные отношения, отметил советник президента США по нацбезопасности.

Для налаживания более тесных отношений между СШИ и РФ нужно решить ряд проблем, сказал советник Дональда Трампа estudopratico.com.br

В столице США Вашингтоне советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон обсудил с послом Российской Федерации в Штатах Анатолием Антоновым отношения между их странами.

Болтон сказал, что для налаживания более тесных взаимоотношений нужно решить ряд проблем, в частности, разобраться с ситуацией в Украине, говорится в сообщении Белого дома.

Советник подтвердил, что в интересах Штатов и России наладить более тесные отношения, но это для этого нужно разобраться с вмешательством РФ в выборы 2016 года, безрассудным использованием химического оружия в Соединенном Королевстве и обстановкой в Сирии.

Ранее Дональд Трамп говорил, что США пока не станут вводить новые санкции в отношении РФ, страна подождет с введение ограничительных мер, до того времени, когда Москва их действительно заслужит.