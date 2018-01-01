"Спасибо за эту возможность": премьер Армении Пашинян встретился с Путиным

Руководители двух государств на первой встрече пообщеали развивать двусторонние отношения.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 14 мая, провел переговоры с избранным премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Как сообщает пресс-служба главы РФ, Путин поздравил армянского политика с избранием на высокую должность председателя Правительства. Встреча состоялась в городе Сочи.

"В начале нашей встречи хотел бы сказать, что мы рассматриваем – и это хорошо всем известно – Армению как нашего ближайшего партннра и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, это касается вопросов безопасности", - заявил Путин.

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Он добавил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, а российские капиталовложения составляют около 35 процентов всех иностранных инвестиций в Армению и вырзил надежду на развитие как двусторонних отношений, так и на взаимную поддержку в ООН и других международных организациях.

В свою очередь Пашинян заявил, что союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией не нуждаются в обсуждении.

"Владимир Владимирович, спасибо за теплые слова. Очень приятно, что буквально через несколько дней после избрания на пост Премьер-министра Армении у меня есть возможность встретиться с Вами, потому что я думаю, что есть что пообсуждать. Мы настроены и у нас есть большая энергия дать новый импульс нашим отношениями – и в политическом, и в торгово-экономическом смысле. Надеемся развивать наши отношения в военно-технической отрасли и в других отраслях", - заявил Пашинян.

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Премьер также выразил благодарность Кремлю за его сбалансированную позицию во время внутриполитического кризиса в Армении.

"И думаю, что это была очень конструктивная позиция, это высоко ценится не только со стороны нашего Правительства, но и вообще в армянском обществе. Еще раз позвольте Вас поздравить с прошедшими праздниками. Было очень интересно наблюдать за майским парадом на Красной площади – это вообще любимое зрелище в Армении, парад 9 мая, и мы очень впечатлены теми достижениями, которые сейчас имеет российский военно-промышленный комплекс. Спасибо Вам еще раз за эту возможность", - сказал Пашинян.

Напомним, после того как 1 мая парламент Армении отказался голосовать за Пашиняна на посту премьер-министра, в стране с новой силой вспыхнули протесты. Протестующие начали массово блокировать дороги и входы в ведомства.

Спустя три недели протестных акций лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна все-таки избрали премьер-министром Армении.

После итогов голосования президент РФ Путин опубликовал поздравительную телеграму.

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