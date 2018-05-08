Пашинян со второй попытки стал премьером Армении

Спустя три недели протестных акций и после неудачного голосования неделю назад лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна все-таки избрали премьер-министром Армении.

Голосование состоялось на специальном заседании парламента страны. 59 депутатов проголосовали "за", 42 — "против".

Напомним, после того как 1 мая парламент Армении отказался голосовать за Пашиняна на посту премьер-министра, в стране с новой силой вспыхнули протесты. Протестующие начали массово блокировать дороги и входы в ведомства.

2 мая после согласия Республиканской партии Армении поддержать на выборах премьера кандидатуру от оппозиции, лидер протестного движения Никол Пашинян объявил о безоговорочной победе народа.