Стрельба в американском Орландо, есть многочисленные жертвы, опубликованы фото и видео

Стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде.
Об этом сообщает полиция города в Twitter.
"Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности", — говорится в сообщении.
#BREAKING Multiple fatalities reported in workplace shooting in Orlando. Live video: https://t.co/4Pm0kE6Q0q pic.twitter.com/cfY9j1LGsq— WPEC CBS12 News (@CBS12) 5 июня 2017 г.
Как сообщает CNN, стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде. D результате стрельбы погибли не менее пяти человек.
Как отмечают правоохранители, инцидент не связан с терроризмом. По данным полиции, стрельба произошла после рабочего конфликта.
В районе стрельбы перекрыты несколько улиц.
Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1 pic.twitter.com/jruavtu8cZ— Fox News (@FoxNews) 5 июня 2017 г.
В настоящее время правоохранители держат ситуацию под контролем. Обстоятельства ЧП уточняются.
Напомним, 12 июня 2016 года в Орландо вооруженный злоумышленник напал на гей-клуб, погибли и пострадали десятки человек, стрелок был убит. Экс-президент США Барак Обама назвал произошедшее терактом.
видео: twitter.com/FoxNews; ren.tv