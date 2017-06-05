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Стрельба в американском Орландо, есть многочисленные жертвы, опубликованы фото и видео

Сегодня, 17:33
Орландо, стрельба < >
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1 / 3 (twitter.com/CBS12)

Стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде.

Орландо, стрельба
twitter.com/CBS12
В американском городе Орландо в штате Флорида произошла стрельба, есть "многочисленные жертвы".

Об этом сообщает полиция города в Twitter. 

"Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности", — говорится в сообщении.

 

Как сообщает CNN, стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде. D результате стрельбы погибли не менее пяти человек.

Как отмечают правоохранители, инцидент не связан с терроризмом. По данным полиции, стрельба произошла после рабочего конфликта.

В районе стрельбы перекрыты несколько улиц.

 

В настоящее время правоохранители держат ситуацию под контролем. Обстоятельства ЧП уточняются. 

Напомним, 12 июня 2016 года в Орландо вооруженный злоумышленник напал на гей-клуб, погибли и пострадали десятки человек, стрелок был убит. Экс-президент США Барак Обама назвал произошедшее терактом.

видео: twitter.com/FoxNewsren.tv

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США, Орландо. стрельба, жертвы
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