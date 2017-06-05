Стрельба в американском Орландо, есть многочисленные жертвы, опубликованы фото и видео

Стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде.

американском городе Орландо в штате Флорида произошла стрельба, есть "многочисленные жертвы".

Об этом сообщает полиция города в Twitter.

"Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности", — говорится в сообщении.

Как сообщает CNN, стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде. D результате стрельбы погибли не менее пяти человек.

Как отмечают правоохранители, инцидент не связан с терроризмом. По данным полиции, стрельба произошла после рабочего конфликта.

В районе стрельбы перекрыты несколько улиц.

Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1 pic.twitter.com/jruavtu8cZ — Fox News (@FoxNews) 5 июня 2017 г.

В настоящее время правоохранители держат ситуацию под контролем. Обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, 12 июня 2016 года в Орландо вооруженный злоумышленник напал на гей-клуб, погибли и пострадали десятки человек, стрелок был убит. Экс-президент США Барак Обама назвал произошедшее терактом.

видео: twitter.com/FoxNews; ren.tv